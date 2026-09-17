Cone mibutyag sa orihinal Gilas lineup

Pipila ka mga adlaw human sa masakit ug makauwaw nga kampanya sa Gilas Pilipinas sa 20th Asian Games sa Japan, gibutyag ni coach Tim Cone ang orihinal nga lineup sa Gilas nga modepensa unta sa gold medal niini sa matag upat ka tuig nga kompetisyon.
Ang orihinal nga lineup nga gihan-ay sa Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP), langkuban unta og tulo ka naturalized players nga sila si Brownlee, Bennie Boatwright, ug Ange Kouame.
Apil sab niini sila si June Mar Fajardo, Cjay Perez, Scottie Thompson, Chris Newsome, Juan Gomez de Liano, Carl Tamayo, Kevin Quiambao, Zavier Lucero, ug Robert Bolick.
Naa sab sa pool si Adrian Nocum isip 13th player.
Sa panahom ni Cone, lahi unta ang posibleng dangatan sa Gilas kon nadayon pa nga kining maong mga magduduwa ang ningrepresentar sa Pilipinas.
“We thought we were sitting pretty. No players from Japan [B.League] but still pretty strong,” asoy ni Cone nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Apan gumikan sa mga kakulian nga dili kapugngan, puwerteng dakoa sa kausaban ang nahitabo.
Si Brownlee wala pa hingpit nga naalim gikan sa nagkadaiyang mga angol nga iyang nasinati, wala nahuman og sayo ang naturalization process ni Boatwright, nakapirma og kontrata sa France si Kauame, niretiro na si Fajardo sa pagrepresentar sa nasod, samtang wala nakakuha og pagtugot sila si Tamayo ug Quiambao sa ilang mother teams sa Korean Basketball League (KBL).
Gumikan niini, nakadesisyon ang Gilas nga pulos magduduwa sa Philippine Basketball Association (PBA) ang kuhaon ning higayona.
Gikan sa orihinal nga listahan, sila lang si Lucero, Bolick, ug Nocum ang nakaduwa sa 20th Asiad diin kauban nila sila si Jerrick Ahanmisi, Don Trollano, RJ Abarrientos, Calvin Oftana, Brandon Ganuelas-Rosser, Justine Baltazar, Justin Arana, Brandon Bates, ug Sedrick Barefield.
“With all the unavailability, it was decided to bring and train a different team while the window was ongoing,” dugang ni Cone kinsa nakadesisyon ning higayona nga ihatag ang obligasyon sa paggiya sa Gilas ngadto sa iyang assistant coaches nga gipangulohan ni Richard Del Rosario.
Ang resulta, wala nakalusot sa group stage ang Gilas unya igo lang kining nahiluna sa ikasiyam nga puwesto nga maoy labing ubos nga naabot sa usa ka Philippine national basketball team ning maong kompetisyon. / ESL