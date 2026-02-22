Cone midayeg sa duwa ni Baltazar

Ang beteranong coach nga si Tim Cone nibilib sa gipakita nga performance ni Justine Baltazar sa practice games sa Gilas Pilipinas para sa ikaduhang window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers.

Si Cone nidayeg sa kanhi No.1 overall pick sa Converge nga si Baltazar, kinsa gikuha nga parti sa Gilas Pilipinas training pool.

“I mean that’s exactly what we’re looking forward in the national team, that ability that a player can do various things,” matod ni Cone. “He can step out, he can step in, he can take on a mismatch, he can block shots around the basket, he’s a dynamic rebounder. He just has a lot of versatility. So that’s what we’re looking,” dugang niya.

Di pa hinuon sigurado kon malakip na si Baltazar sa final 12 lineup sa Gilas para sa second window qualifiers diin ikaatbang sa Pilipinas ang powerhouses nga New Zealand karong Pebrero 26 ug Australia sa Marso 1. / RSC