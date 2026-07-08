Cone midayeg sa duwa ni Phillips

Nabutlog man tuod sulod sa duha ka mga duwa ang Gilas Pilipinas sa third window sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers apan aduna kini positibong bawon sa ilang pag-uli sa Pilipinas -- ang dalaygong gipakita sa bag-o niining sakop nga si Mike Phillips.
“His nickname is ‘Motor Mike,’ and there’s a reason for that. He plays with so much enthusiasm, and that’s something that our fans will appreciate,” matod ni Gilas head coach Tim Cone nga napatik sa www.spin.ph.
Gipadayag kini ni Cone human nakatilaw og kastigo ang Gilas sa ilang pag-asdang sa Australia Boomers, 49-92, niadtong Lunes sa gabii, Hulyo 6, 2026, sa Perth.
Si Phillips kinsa maoy UAAP Season 88 Finals MVP gikan sa De La Salle University (DLSU) Green Archers, nikolekta og 14 rebounds, unom ka puntos, usa ka steal, usa ka block shot batok sa Boomers, igo na kaayo aron makuha niya ang pagdayeg ni Cone sa labing una niyang pagduwa sa Gilas.
“He was one of the bright lights for us. He’s very, very infectious,” dugang ni Cone.
Maayo sab ang gipakitang duwa ni Phillips sa double overtime nga kapildihan sa Gilas sa ilang pag-ataki sa New Zealand Tall Blacks, 106-102, sa premiro nilang duwa sa 3rd window.
Ang Gilas mopakita'g balik og aksiyon sa second round diin mo-host kini sa Jordan karong Agusto 28 ug Iran karong Agusto 30 sa Mall of Asia Arena. / ESL