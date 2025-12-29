Cone: Milagro nga Ginebra sud sa semis

Nakapaulbo og three-point bomb buzzer-beater si Stephon Holt aron agakon ang Brgy. Ginebra Gin Kings sa “daw milagrong” overtime nga kadaugan batok sa Converge FiberXers, 99-98, sa ilang quarter-finals knockout game niadtong Dominggo sa gabii, Disyembre 28, 2025, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum.
Mismong si Ginebra coach Tim Cone wala nakatuo nga nakuha pa nila ang makutas nga kadaugan ug alang kaniya, usa kini ka milagro.
“It’s miraculous to me,” matod ni Cone nga napatik sa www.pba.ph.
Aduna sab gyud balidong rason nga nakasulti si Cone niini gumikan kay sa regulation period pa lang, pipila na ka mga higayon nga nag-ung-ong na sila sa pultahan sa kapildihan.
Matod ni Cone, nagamit na sab ang “never say die” nga kinaiya nga gitanom ni legendary Robert Jaworski sa alimpatakan sa Gin Kings kaniadto.
“Credit to Converge they showed a lot of resilience, but the Ginebra ‘NSD’ spirit continues on,” matod ni Holt.
Ningsikit na ang kaw-it sa panamilit ngadto sa Gin Kings dihang nakalabaw ang FiberXers, 86-83, sa nahabiling siyam ka segundos sa regulation period.
Ning gutloa, ni-graduate na ang pambatong guard sa Gin Kings nga si Scottie Thompson hinungdan nga napugos si Cone nga pasudlon si Jeremiah Gray isip hulip ni Thompson.
Sa wala damha, nahatod si Gray sa freethrow line human siya nakahagpat og foul gikan ni FiberXers guard Alec Stockton dihang nisuway siya pag-itsa sa three-pointr area.
Kalmadong gipasulod ni Gray ang iyang tulo ka freethrows aron tablahon ang duwa, 86-86, nga maoy nakapapugos sa overtime.
Nag-ung-ong na sab sa kapildihan ang Gin Kings dihang nakalabaw ang FiberXers og unom ka puntos, 95-89, sa nahabiling 1:39 minutos human sa four-point shot ni Gomez de Liaño.
Apan sa wala damha, nakagukod pa ang Gin Kings ug nailog nila ang kadaugan nga maoy nagpasulod kanila sa semi-finals series diin ilang ikaharong ang defending champions San Miguel Beermen.
“It has been a tough road for us from the very start, but our guys kept battling. That team, Converge, played with so much heart tonight,” dugang ni Cone.
Puntos matag usa:
Ginebra (99) – Abarrientos 20, David 13, Thompson 13, Rosario 12, J. Aguilar 10, Holt 9, Gray 9, Torres 8, Cu 4, Estil 1.
Converge (98) – Gomez de Liano 25, Concepcion 18, Arana 15, Baltazar 13, Caralipio 11, Stockton 8, Winston 6, Racal 2. / ESL