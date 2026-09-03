Cone: Naa o wala si Brownlee, Gilas andam modepensa sa gold medal sa Asian Games

Usa na lang ka semana ug mosugod na ang Gilas Pilipinas sa ilang kampanya sa 20th Asian Games sa Japan apan hangtod karon, wala pa nakakuha og kompirmasyon si coach Tim Cone kon makaduwa ba pagbalik si naturalized Justin Brownlee.
Gipasabot ni Cone nga hangtod aduna pa’y panahon, magpabiling abli ang pultahan sa Gilas alang kang Brownlee kinsa maoy makonsiderar nga bayani sa makasaysayong paglabni og balik og gold medal sa Gilas sa niaging edisyon nga gipahigayon sa China niadtong 2023.
“We haven’t had a confirmation yet from Justin whether he’s going to be here or not. The door is still open for him. He’s still working on clearances from doctors in the States,” pasabot ni Cone nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Hinuon giklaro ni Cone nga naa o wala si Brownlee, masaligon gihapon siya sa kapabilidad sa 11 ka mga magduduwa nga iyang giporma alang sa all-PBA Gilas squad.
Gipangtumbok mao sila si RJ Abarrientos, Jerrick Ahanmisi, Justin Arana, Brandon Bates, Justine Baltazar, Sedrick Barefield, Robert Bolick, Brandon Ganuelas-Rosser, Zavier Lucero, Adrian Nocum, ug Don Trollano. / ESL