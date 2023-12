Cone naa’y Xmas wish alang sa Gilas

Hangtod ning higayuna, gihangop gihapon ni coach Tim Cone ang kanindot sa iyang gibati human niya naagak ang GIlas Pilipinas sa makasaysayong gold medal finish niini sa 2023 Asian Games sa Hangzhuo, China.

Gani, iyang gibutyag nga ang iyang Christmas wish alang kaayuhan sa Gilas Pilipinas.

“To continue and follow up what we’ve done in the Asian Games,” matod ni Cone nga napatik sa Spin.ph.

Usa sa mga gitumbok ni Cone mao ang sangko sa langit nga suporta nga nadawat sa Gilas Pilipinas gikan sa stakeholders.

“There was a lot of support. There was a lot of support from the league, from the MVP and San Miguel groups, and from Alfrancis Chua. I just hope we can continue that kind of support and go through,” dugang ni Cone.

Masaligon si Cone nga kon mag­padayon ang suporta sa national team, dako ang kahigayu­nan nga madepensaan sa Pilipinas ang basketball gold sa sunod edisyon sa matag upat ka mga tuig nga kompetisyon.