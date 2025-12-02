Cone nabalaka bahin ni Scottie

Igo na lang sa pagpanghinaot si Gilas Pilipinas coach Tim Cone nga dili ra grabe ang angol (sprained left ankle) nga nasinati ni Scottie Thompson atol sa ikaduhang kadaugan sa Gilas batok sa Guam, 95-71, niadtong Lunes sa gabii, Disyembre 1, 2025, sa 2027 FIBA World Cup Asian qualifiers.
Gipadayag ni Cone ang iyang kabalaka hilabi na kay usa si Thomspon sa mga pambato sa Brgy. Ginebra Gin King, ang team ni Cone sa Philippine Basketball Association (PBA).
Ang sunod nga tahas sa Gin Kings sa PBA Season 50 Philippine gikatakda karong Disyembre 10 batok sa Blackwater Bossing. / ESL