Cone naghinamhinam magdungan pagduwa sila Brownlee, Boatwright

Gisugdan na man tuod ang naturalization process alang ni Bennie Boatwright apan giklaro ni Gilas Pilipinas coach Tim Cone nga si Justin Brownlee gihapon ang prayoridad nga moduwa sa national team isip naturalized player sa umaabot nga Fiba-sanctioned tournaments.

Hinuon, giklaro ni Cone nga gusto niyang makita nga dungan nga magduwa sila si Boatwright ug Brownlee hilabi na sa non-Fiba tournaments.

“I suppose we would do that,” matod ni Cone sa video nga naka-post sa Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) social media pages.

Ang Fiba tournaments, sama sa Olympics, motugot lang og usa ka naturalized player sa matag team nga maoy hinungdan nga wala nakaduwa si Brownlee sa 2023 World Cup tungod kay gipili sa Gilas si Utah Jazz Fil-Am star Jordan Clarkson.

Lahi ang sitwasyon sa Southeast Asian Games ug Asian Games diin ang eligibility rules nagdepende sa host country.

“It would be really interesting,” matod ni Cone kabahin sa posibleng pagdungan og duwa nila ni Brownlee ug Boatwright.

“Just like everybody dreamed about Justin and Jordan [Clarkson] playing together. Now, we have the next dream of Justin and Bennie playing together.”

Posible kining mahitabo sa 2025 Southeast Asian Games nga ipahigayon sa Thailand. / ESL