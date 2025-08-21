Cone nagpanikad ikauban si Johnny A

Nagpanikad si Brgy. Ginebra Gin Kings coach Tim Cone nga gikauban niya’g balik si Johnny Abarrientos sa Philippine Basketball Association (PBA) ug ning higayuna, isip usa sa iyang mga assistant.
“I’m thrilled to have Johnny on the staff,” matod ni Cone nga napatik sa Spin.ph.
Dugay sab nag-uban kaniadto sila si Cone ug Abarrientos sa nabungkag nga Alaska franchise diin niadtong panahuna, ang gitawag og “Johnny A” maoy gikonsiderar nga numero unong pointguard sa PBA.
Niadtong 1996, ang panag-uban nila ni Cone ug Abarrientos nakahatag sa Alaska sa talagsaong Grandslam title. / ESL