Cone naibtan og tunok sa kabalaka

Daw naibtan og tunok sa ka­balaka si Gilas Pilipinas coach Tim Cone human na­suta nga dili ra grabe ang pag­kaangol sa usa sa iyang mga pambato nga si Brgy. Gine­bra Gin Kings forward Jamie Malonzo ning bag-uhay lang.

Nakasinati og angol sa iyang wa nga tuhod si Malonzo sa hinapos nga bahin atol sa kapildihan sa Gin Kings batok sa San Miguel Beermen, 94-91, sa Game 3 sa Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner’s Cup semi-finals best-of-five series niadtong Dominggo, Enero 28, 2024.

Human sa maong kapildihan, nga maoy nagpalagpot sa Gin Kings sa series, 3-0, nagkanayon si Cone nga ipaubos sa MRI si Malonzo aron masuta kon unsa ka grabe ang pagkaangol niini.

“We got some MRI results and there was no structural damage,” matod ni Cone nga napatik sa www.gmanews.tv. “We’re so relieved because we were pretty sure it was gonna be ACL and the trainer tested the knee a little bit and it wasn’t firm so they were all suspecting it was an ACL.”