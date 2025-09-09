Cone nakauyon nila Estil, Barasi

Gipasabot ni Brgy. Ginebra Gin Kings coach Tim Cone nga sa sayo pa, wala siya maghunahuna sa niaging Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Rookie Draft gumikan kay wala siya’y nauyonan sa mga aplikante.
Apan matod ni Cone nga dihang namasin siya sa PBA Draft Combine, nausab ang iyang hunahuna ug gipili niya sila si Sonny Estil isip No. 11 pick ug Mario Barasi isip No. 13 pick.
Ang duha ka mga magduduwa nakapakita og saktong labok dihang niduwa sila sa Gin Kings nga maoy nikampyon sa draft combine mini-tournament. / ESL