Cone nanghinaot makaduwa si Brownlee sa Asiad

Nanghinaot si Gilas Pilipinas coach Tim Cone nga makaduwa na pagbalik si naturalized Justin Brownlee sa ilang gold medal defense sa 20th Asian Games nga sugdan karong Septiyembre 19, 2026, sa Aichi-Nagoya, Japan.
Sa wala pa ninghamag ang Gilas sa malampuson nilang kampanya sa bag-ohay lang nahuman nga 4th window sa FIBA World Cup Basketball 2027 Asian Qualifiers, naglaom si Cone nga makaduwa na pagbalik ni Brownlee. Apan wala kini nahitabo kay wala pa nahingpit ang pagkaalim sa angol ni Brownlee.
Sa Asian Games, gikinahanglan gyud sa Gilas si Brownlee kay dili puwedeng makaduwa ang international players nga sila si Kai Sotto, Dwight Ramos, AJ Edu, Carl Tamayo, ug uban pa kay dili motugot ang ilang mother teams kon dili FIBA-sanction tournament ang ilang apilan sama sa Asian Games.
Tungod niini, napugos si Cone sa paghulma og puwersa nga langkuban og pulos mga magduduwa sa Philippine Basketball Association (PBA) alang sa Asian Games.
Sa pagkakaron, igo na lang sa pagpanghinaot si Cone nga makaduwa si Brownlee kinsa maoy labing lig-ong hinagiban sa Gilas sa makasaysayon niining pagsakmit og gold medal sa pandemic-postponed edition sa Asian Games niadtong 2023. / ESL