Cone nangita og puli ni Brownlee

Sa taho sa Spin.ph, nasayran nga kasamtangang naa sa Las Vegas, USA si Brgy. Ginebra Gin Kings coach Tim Cone aron maniid sa National Basketball Association (NBA) Summer League.
Ang iyang tinguha mao ang pagpangita og ikahulip sa resident import sa Gin Kings nga si Justin Brownlee, kinsa nakasinati og nagdaiyang mga angol gikan pa lang sa Commissioner’s Cup hangtod na sa pagduwa niini sa Gilas Pilipinas sa third window sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers.
Ang Gin Kings mosugod sa ilang kampanya sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup karon pang Hulyo 19, 2026. / ESL