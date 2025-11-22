Cone: Pagpili sa Final 12 lisod nga desisyon

Gikan sa orihinal nga 18, nikunhod sa 15 ka mga magduduwa ang naglangkob sa Gilas Pilipinas training pool alang sa kampanya niini sa umaabot nga Window 1 sa FIBA World Cup Asia qualifiers.
Nangatangtang sa listahan sila si Kai Sotto, Calvin Oftana, ug naturalized big man Ange Kouame kinsa pulos adunay angol.
Nagpasabot kini nga tulo na lang ang kinahanglang tangtangon ni Gilas coach Tim Cone aron paghulma sa Final 12 nga moasdang sa Guam karong Nobiyembre 28, 2025.
Giklaro ni Cone nga kon wala pa'y angol sila si Sotto ug Oftana, pareho unta kining segurado masulod sa Final 12.
Ang 15 ka mga magduduwa nga nahabilin sa Gilas training pool mao sila si Scottie Thompson, Japeth Aguilar, Jamie Malonzo, naturalized player Justine Brownlee, June Mar Fajardo, CJ Perez, Chris Newsome, Troy Rosario, RJ Abbarientos, Dwight Ramos, Quentin Millora-Brown, Juan Gomez De Liano, Carl Tamayo, AJ Edu, ug Kevin Quiambao.
“We’re 15 basically and we got to cut to 12. We’re only taking 12 to Guam with us. But we’re 15 right now. These are going to be difficult decisions obviously," matod ni Cone.
Hinuon gitataw niya nga kon kinsa man gani ang dili makakuyog sa Guam, magpabilin kining apil sa programa. / ESL