Cone perpektong coach sa Gilas: Goorjian

Alang kang Australian men’s basketball team coach Brian Goorjian, si Tim Cone maoy perpektong coach alang sa kaugmaon sa Gilas Pilipinas.

“He’s been there, he knows the system, he knows the players. He’s smart, he’s knowledgeable,” paghulagway ni Goorjian kang Cone nga napatik sa Spin.ph.

Kahinumdoman nga ang guest squad Bay Area Dragons nga gi­giyahan ni Goorjian gilupig ni Brgy, Ginebra Gin Kings coach Chot Reyes sa deciding Game 7 sa Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner’s Cup finals series sa miaging tuig.

Human niini, nahimong de­puty coach si Cone sa Gilas Pilipinas ug iyang naagak ang team sa sunodsunod nga kalampusan lakip na niini ang gold medal finish sa Asian Games.

Ang nabuhat ni Cone sa Gilas nipilit sa alimpatakan ni Goorjian. / ESL