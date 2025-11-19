Cone: Praktis sa Gilas maayo ra’g dagan

Tulo na lang ka mga magduduwa ang gihuwat sa Gilas Pilipinas kabahin sa ilang preparasyon alang sa Window 1 sa FIBA World Cup Qualifiers.
Gipangtumbok mao ang overseas-based players AJ Edu, Kevin Quiambao, ug Carl Tamayo.
Ang Gilas nagsugod na og praktis niadtong Martes, Nobiyembre 18, 2025, sa Ateneo de Manila University campus nga adunay 12 ka mga magduduwa lakip na niini ang bag-ong nasal-ot sa training pool nga sila si Juan Gomez de Liano ug Quentin Millora-Brown.
"We're doing alright. It could be better conditions with everybody, but we'll do with the best of what we have and I thought we did the best with what we could," matod ni Gilas coach Tim Cone.
Lakip sa mga ningtunga sa labing unang praktis sa Gilas mao sila si naturalized player Justin Brownlee, Philippine Basketall Association (PBA) players June Mar Fajardo, Scottie Thompson, Japeth Aguilar, CJ Perez, Chris Newsome, Troy Rosario, ug RJ Abarrientos. Naa sab ang B.League standout Dwight Ramos ug Jamie Malonzo.
Apil sab sa training pool sila si naturalized player Ange Kouame kinsa nagduwa sa Meralco Bolts sa East Asia Super League, ug Kai Sotto.
Hinuon, kuwestiyunaable pa nga makaduwa si Sotto sa Window 1 gumikan kay padayon pa kining nagpaalim sa iyang angol (ACL tear). / ESL