Aduna ra’y tulo ka adlaw nga makaapil sa Gilas Pilipinas program ang bag-ong nahimong naturalized player nga si Bennie Boatwright alang sa kampanya sa Gilas sa 5th window sa FIBA World Cup Basketball Asian Qualifiers, nga ipahigayon sa Seremban, Malaysia sa ulahing bahin ning buwana.
Gibutyag ni Gilas coach Tim Cone nga gikan sa China, si Boatwright moderetso na sa Malaysia karong Nobiyembre 23, tulo lang ka adlaw kapin una hamagon sa Gilas ang labing una nilang tahas batok sa Syria karong Nobiyembre 27.
Si Boatwright kasamtangang nagduwa sa Chinese Basketball Association ug igo lang kining modalikyat paingon sa Malaysia alang sa kampanya sa Gilas.
Giangkon ni Cone nga dili dayon mahangop ni Boatwright ang sestima nga iyang gipatuman sa Gilas sulod lang sa hamubong panahon.
“He’s due to come in and meet us in Kuala Lumpur on the 23rd, and that’s tough because he hasn’t been with us any time at all,” matod ni Cone.
Nagkanayon si Cone nga mangita sila og pamaagi aron mapahimuslan og insakto ang kapabilidad sa kanhi import sa San Miguel Beermen sa Philippine Basketball Association (PBA).
“So we’ll have to try and figure out a way to make him effective within the system, try to tweak it, to make him effective. And that’s always difficult to do,” dugang ni Cone.
Hinuon masaligon si Cone sa talento ni Boatwright ug naglaom siya nga makasabay dayon kini sa ubang mga sakop sa Gilas.
“He’s a talented guy. He lends a lot of talent to the team and size. He’s a welcome addition. We’re hoping his talent will win out on them,” dugang ni Cone.
Gawas ni Boatwright, ang ubang mga sakop sa Gilas ning higayuna mao sila si Scottie Thompson, Chris Newsome, CJ Perez, Juan Gomez de Liaño, Dwight Ramos, Rhenz Abando, Kevin Quiambao, Mike Phillips, AJ Edu, Quentin Millora-Brown, ug Kai Sotto.
Human sa Syria, sunod nga kontrahon sa Gilas ang Iran karong Nobiyembre 29. / ESL