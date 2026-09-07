Cone wala ra naalarma bahin sa 2 ka dagkong pilde sa Gilas

Nagkanayon si national coach Tim Cone nga wala ra’y angayang ikalarma ang duha ka sunodsunod nga dagkong kapildihan sa Gilas Pilipinas batok sa South Korean sa tuneup games nga tipik sa ilang perparasyon sa ilang gold medal defense sa umaabot nga 20th Asian Games sa Nagoya, Japan.
Gibasol ni Cone ang iyang kaugalingon nga maoy hinungdan nga nasugamak ang Gilas sa 55-88 nga kapildihan sa premirong duwa ug 42-69 sa ikaduhang duwa.
“Me and our staff will be better, and we’ll be better in helping our players prepare for what’s ahead. No need to panic,” matod pa ni Cone.
Sa Asian Games, ang Gilas mosugod sa ilang kampanya sa group stage pinaagi sa pagpakigbatok sa Bahrain karong Septiyembre 11, 2026, dayon batok sa Kazakhstan karong Septiyembre 12 ug batok sa China karong Septiyembre 14. / ESL