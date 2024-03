Conference alang sa mga citizen-press council gipahigayon

Mibisita sa Sugbo ang Deputy Press Attaché sa US Embassy sa nasod nga si Glenda Wallace alang sa usa ka conference nga giorganisar sa mga grupo sa journalists sa nasod inubanan sa Cebu Citizens Press Council (CCPC) aron tukion ang katukoran sa nagkadaiyang mga citizen council sa nasod ug ang nagkadaiyang responsibilidad niini sa ngadto sa publiko.

Ang US Embassy mao ang partner sa CCPC atol sa gipahigayon nga “Media Citizen Councils: For the Media and Citizens, By the Media and Citizens” sa conference sa UP Cebu, kagahapon, Marso 13.

Gitambungan ang usa ka adlaw nga conference sa mga umaabot nga media practitioners sa Sugbo, mga magtutudlo, ug nagkadaiyang mga journalist sa nasod.

Matod ni Wallace nga mahinungdanon ang katukoran o ang presensya sa mga media-citizen council tungod kay mao kini ang usa sa pamaagi nga makakonektar ang journalists ngadto sa publiko.

“This is why the existence of media-citizen councils is such a novel and important concept. It’s an avenue for journalists to connect and learn, as well as for the public to better understand how the media works and the important role it plays in society.”

Dugang niini nga bisan paman og ang CCPC mao ang labing una nga natukod sa nasod apan ang mekanismo sa self-regulation niini wala kaayo nahibaloan sa publiko, lakip na ang tumong ug katuyoan niini.

“We’re working to further promote and strengthen media-citizen councils because we all know their potential, especially in an age when the truth—which is the currency of journalism-is under constant threat.”

Pipila sa mga citizen council sa nasod nga anaa atol sa conference ang Iloilo Media-Citizen Council, ug Kordilyera Media-Citizen Council. / HBL