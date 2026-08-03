Confidential funds sa OVP gigamit sa tambal, supplies ug computers

Gibutyag sa kanhi auditor sa Commission on Audit-Intelligence and Confidential Funds Office (COA-ICFO), Roderick Wamil nga ang confidential funds sa Office of the Vice President (OVP) niadtong 2022 maoy gikuhaan sa pagpamalit og mga tambal, supplies, lamesa ug bangko, desktop computers ug printers, ug uban pa.
Gipahibalo kini ni Wamil atol sa pagpadayon sa impeachment trial ni Bise Presidente Sara Duterte niadtong Lunes, Agusto 3, 2026, diin gipresentar siya sa House prosecution panel isip saksi kabahin sa P125 milyunes nga confidential funds nga nadawat sa OVP niadtong Disyembre 20, 2022. Base sa accomplishment report nga giduso sa OVP ngadto sa COA-ICFO, ang maong pundo gigamit gikan sa Disyembre 21 hangtod na sa Disyembre 31, 2022.
Sa P125 milyunes nga confidential funds, ang P34.857 milyunes niini gigasto alang sa nagkadaiyang gikinahanglang kagamitan, P24.93 milyunes gipamalit og tambal, P11.813 milyunes alang sa mga suplay, P500,000 alang sa mga lamesa ug lingkoranan, ug P3 milyunes sa pagpalit og mga desktop computer ug printer.
Matod ni Wamil, ang maong mga gasto gipaluyohan lang og mga acknowledgement receipt imbes nga opisyal nga mga resibo o sales invoice.
Lakip sa mga acknowledgement receipt nga giduso sa OVP nga gipirmahan nila ni: Mary Grace Piatos nga nagkantidad og P295,000 alang sa pagpalit og mga suplay; Renan Piatos alang sa giingong "purchase of information" nga mokabat sa P110,000; Nova Santos nga P85,000 alang sa nagkalainlaing butang o goods; ni Mico Harina nga P295,000 alang sa mga suplay; ni Janice Marie Revilla nga P70,000 alang sa "purchase of information"; Patty Ting nga P150,000; Andy Lim nga P50,000; Alejandro Pikit nga P90,000; ug Feonna Biong nga P80,000, nga tanang gihulagway isip bayad alang sa "purchase of information."
Sigon ni Wamil, ang mga acknowledgement receipt nga gipirmahan sa mga Piatos, Harina, Lim, ug Pikit adunay petsa nga Disyembre 2023, gawas na sa period of disbursement. Matod pa sa COA-ICFO, ang mga resibo nga nagkantidad og P3.276 milyunes walay petsa, samtang ang P25.606 milyunes adunay petsa nga Disyembre 2023. Dugang pa niya, ang liquidation documents nga gisumite sa OVP nisobra og P150,000 sa gitaganang P125 milyunes.
Tungod sa mga kalainan sa accomplishment report ug mga supporting documents sa confidential funds, nipagawas ang COA-ICFO og notice of suspension batok sa OVP.
Nagpasabot kini sa temporaryong pagsuspenso sa pag-aprobar sa paggasto tungod sa posibleng iregularidad ug gimanduan ang OVP sa paghatag og katin-awan o justification. / TPM/SunStar Philippines