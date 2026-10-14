Conflict of Interest ni NBI Director Matibag gikuwestiyon sa kampo ni Sara Duterte

Gikuwestiyon sa kampo ni Bise Presidente Sara Duterte ang pagkawalay gidapigan ni National Bureau of Investigation (NBI) Director Melvin Matibag niadtong Miyerkules, Oktubre 14, 2026, taliwala sa imbestigasyon sa ahensiya bahin sa mga alegasyon nga gihimo sa natangtang nga polis nga si Rudolfo Gracioso.
Sa usa ka pahayag, ang abogado ni Duterte nga si Attorney Paul Lawrence Lim nag-ingon nga si Matibag adunay “dakong isyu sa conflict of interest” o panagsumpaki sa interes sa pagdumala sa maong imbestigasyon.
“As shown in the impeachment case, Director Matibag has previously written scathing opinion articles against the Vice President, and is evidently politically biased against her,” matod ni Lim.
“With respect, his current publicity on the progress of what is supposed to be a live investigation—showing support for Mr. Gracioso and implying guilt to the Vice President and her family, simultaneous with the impeachment trial—appears to confirm this bias,” dugang niya.
Matod ni Lim, gilauman nila nga himuon sa NBI ang imbestigasyon sa propesyonal nga paagi ug walay pagkonsiderar sa politika, ug gipasiugda nga dili angay gamiton ang ahensiya alang sa mga katuyoang politikal.
Si Gracioso, kanhi security aide ni kanhi House Speaker Lord Alan Velasco, nangangkon nga naghatod siya og minilyon ka pesos nga cash ngadto sa mga miyembro sa pamilyang Duterte—lakip na kang Davao City Representative Paolo “Pulong” Duterte ug kanhi Presidente Rodrigo Duterte—sa panahon nga ang naulahi mao pa ang nangulo sa House of Representatives.
Una nang nagpahayag si Matibag nga nakakaplag ang mga imbestigador og posibleng mga kalainan tali sa mga kabtangan nga gideklarar ni Duterte sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth (SALN) ug sa aktuwal nga gidaghanon sa mga yuta nga giingong gipanag-iya niya ug sa iyang pamilya.
Gihisgutan sab niya ang giingong pamaagi sa “land banking,” diin ang mga pundo gipuhonan sa pagpalit og mga luna sa yuta.
Niadtong Martes, Oktubre 13, gihimakak ni Duterte ang pagpanag-iya sa mga kabtangan nga giingong gitudlo ni Gracioso nga maoy sentro sa imbestigasyon sa NBI. /TPM / SunStar Philippines