Cong. Castro: Sen. Bato ‘talawan’

“HE HIMSELF should face investigation and be held accountable.”

Mao kini ang mga pulong ni House Deputy Minority Leader ug ACT Teachers Party-list Representative France Castro sa iyang pagsaway kang Senador Ronald “Bato” Dela Rosa sa pagdumili sa pagtambong sa House inquiry sa mga paglapas sa tawhanong katungod sa panahon sa drug war ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.

“A cowardly act,” matod ni Castro, nga nagpasabot sa pagdumili ni Dela Rosa.

Siya niingon niadtong Dominggo, Hunyo 30, 2024, nga si Dela Rosa nisulay sa paglikay sa tulubagon ug paggamit sa inter-parliamentary courtesy isip pasangil.

“He is afraid to face the victims of the bloody drug war that he and former president [Rodrigo] Duterte orchestrated.”

Ang House Committee on Human Rights, atol sa pagdungog niini niadtong Hunyo 24, niimbitar kang Duterte ug Dela Rosa, kinsa kanhi hepe sa Philippine National Police, sa pagtambong sa umaabot nga hearing kalabot sa giingong extrajudicial killings nga nahimo sa miaging administrasyon.

Nagdumili hinuon pagtambong si Dela Rosa sa maong hearing.

“If he truly believes in the righteousness of their actions, he should have no fear in facing this inquiry. The victims and their families deserve nothing less than the truth and justice,” matod ni Castro, nga nag-awhag kang Dela Rosa nga ikonsiderar pag-usab ang iyang desisyon.

Gisulti usab ni Castro ang pangangkon ni Dela Rosa nga naglihok ang sistema sa hustisya tungod kay adunay mga polis usab nga nakonbikto.

Gipasiugda ni Castro ang panginahanglan sa pagpanubag ug aktuwal nga hustisya alang sa mga biktima ug sa ilang mga pamilya, ug nga ang pagdumili ni Dela Rosa sa pagtambong nagpalig-on lang sa pagduda nga aduna siyay gitagoan. / Kirby Clint P. Antoni, UP Tacloban intern