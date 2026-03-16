Cong. Rama mipaluyo sa pagpalabang sa balaudnon nga nanalipod sa kababayen-an

Aron mahimong makahuluganon ang pagsaulog sa Women’s Month karong Marso, ang Deputy Majority Leader sa Kamara ug representante sa Ikaduhang Distrito sa Cebu City nga si Eduardo “Edu” Rama Jr. mipakita og lig-ong suporta sa pagpanalipod ug empowerment sa kababayen-an sa Pilipinas pinaagi sa pag-co-author isip principal sa duha ka mahinungdanong proposed nga balaodnon nga nagpunting sa pagpanalipod sa kababayen-an batok sa online harassment ug political violence.
Isip principal co-author sa House Bill 8420, nailhan usab nga Expanded Anti-Violence Against Women and Their Children (E-VAWC) Act, miduyog si Rama sa iyang mga kaubang magbabalaod sa pag-update sa Republic Act No. 9262 o ang orihinal nga Anti-VAWC Act of 2004 aron matubag ang mga hulga nga giatubang sa kababayen-an ug kabataan sa cyberspace karong panahona.
Ubos sa maong panukala, pormal nga gipasabot ang Technology-Facilitated Violence Against Women and Their Children (TFVAWC) isip bisan unsa nga buhat nga gihimo pinaagi sa electronic o ICT devices nga maoy hinungdan sa pisikal, sexual, psychological o economic harm.
Lakip sa mga kaso ang non-consensual sharing sa intimate images, deepfakes, cyberstalking, online harassment, identity theft gamit ang peke nga social media accounts, ug paghimo og malisyuso’ng fake news nga nag-target sa kababayen-an ug kabataan.
Ang mapamatud-ang sad-an kasilotan og reclusion temporal o pagkabilanggo sulod sa 12 hangtod 20 ka tuig, multa nga moabot sa P300,000 ngadto sa P500,000, ug obligadong psychological counseling.
Ang mga biktima nga nagtrabaho usab mahimong makadawat og 20 ka adlaw nga bayad nga leave, doble sa kasamtangang 10 ka adlaw, samtang nagpadayon ang legal nga proseso.
Gihatagan usab og gahum ang mga korte sa pagmando sa dayong pagtangtang o pag-block sa online content nga makadaot. Gimando usab sa panukala ang Department of Justice sa pagdumala sa Identity and Location Confidentiality Program aron mapanalipdan ang mga biktima batok sa pagsubay sa ilang mga suspek sa pagpang-abuso.
Dugang pa, miduyog usab si Rama sa kapin 30 ka mga magbabalaod sa pagpasaka sa Violence Against Women in Politics (VAWP) Act, usa ka makasaysayanong panukala nga sa unang higayon sa kasaysayan sa Pilipinas mag-ila ug mag-criminalize sa political violence batok sa kababayen-an isip lahi nga krimen ubos sa balaod.
Ang panukala nagpanalipod sa mga babayeng kandidato, napiling opisyal, miyembro sa partido ug campaign staff batok sa nagkalain-laing porma sa politikanhong pang-abuso. / PR