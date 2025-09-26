Cong. Zaldy Co nagduhaduha sa pagpauli

Hugtanong gipanghimakak ni Ako Bicol party-list Rep. Elizalde “Zaldy” Co ang tanang pasangil nga naglambigit kaniya sa giingong kurapsyon sa pagpatuman sa mga flood control project.
Sa iyang suwat nga gipadala ngadto sa House of Representatives niadtong Septiyembre 25, 2025, mitug-an si Co nga aduna siyay mga kabalaka sa iyang pagpauli sa Pilipinas, apan buot niya nga pamatud-an ngadto sa proper court nga way kamatuoran ang mga akusasyon batok kaniya.
Ang maong suwat maoy tubag sa mando sa House Speaker nga si Faustino “Bojie” Dy III nga nag-revoke sa iyang travel clearance niadtong Septiyembre 19 ug nagmando kaniya nga mopauli sulod sa 10 ka adlaw.
Iyang giklaro nga pulos way basehanan ang mga mosunod: Giingong aduna siyay “insertions” sa Bicameral Report ug 2025 General Appropriations Act; nga ang iyang pamilya mao’y tag-iya sa eroplano nga gigamit sa paghatod ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte paingon sa The Hague; nga nangayo siya og fish import allocation alang sa ZC Victory Fishing Corp.; ug nga nakadawat siya og kickbacks gikan sa mga proyekto sa DPWH. / TPM / SunStar Philippines