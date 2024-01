Congestion rate sa mga bilanggoan mikunhod

CONGESTED. Jail management is challenging with meager resources for expansion, leaving inmates in difficult situations. SunStar File/Alan Tangcawan

Superbalita Cebu Ang jail congestion rate sa nasod mikunhod ngadto sa 348 porsyento sa 2023 gikan sa 367 porsyento sa 2022, sumala sa Department of the Interior and Local Government (DILG). Sa report sa Malacañang, ang DILG niingon nga ang pagkunhod sa jail congestion rate tungod sa padayon nga pagpatuman sa paralegal programs sa tibuok nasod, nga naglakip sa Good Conduct Time Allowance (GCTA). Ubos sa GCTA, nga giimplementar sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), 20 ngadto sa 30 ka adlaw matag buwan ang mahimo’ng makunhuran sa posibleng maximum nga pagkapriso sa usa ka piniriso base sa gidugayon sa pagkabilanggo. Ang BJMP, nga gidumala sa DILG, nag-implementar usab sa Time Allowance for Study, Teaching, and Mentoring (TASTM), nga nagtanyag og dugang 15 ka adlaw nga deduction sa kuwalipikadong mga piniriso o Persons Deprived of Liberty (PDLs) nga moapil sa 60 ka oras nga pagtuon, mga serbisyo sa pagtudlo ug pagtudlo kada bulan. Mokabat sa 77,467 ka PDLs ang nahatagan og time allowance sukad kini gipatuman, samtang 18,865 ang naka-qualify sa TASTM. Gihisgutan usab sa DILG ang Special Time Allowance for Loyalty (STAL), nga gihatag ngadto sa mga PDL nga nipili nga magpabilin sa pagkabilanggo bisan kon sila adunay kahigayunan sa pag-ikyas panahon sa kalamidad. Samtang, giila sa DILG ang BJMP sa pagpalig-on sa ilang greyhound operations taliwala sa panawagan sa gobiyerno nga wagtangon ang pag-abuso sa drugas ug ang pasalig sa holistic nga rehabilitasyon sa PDL, nga gipahigayon pinaagi sa hiniusang paningkamot sa tanang BJMP-manned jails, Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA). ), Philippine National Police (PNP) ug uban pang law enforcement agencies. Matod niini nga ang walay hunong nga anti-illegal drug efforts sa ahensya nisangpot sa sertipikasyon sa 70.44 porsiyento o 305 sa 433 ka occupied jails isip drug-free ug drug-cleared sa Regional Oversight Committee in Declaring Drug-Free and Drug-Cleared BJMP Jails nga gilangkuban sa PDEA ug BJMP. Ang DILG nagkanayon nga ang BJMP padayon usab nga nakigtambayayong sa Technical Education and Skills Development Authority (Tesda), non-government organizations ug pribadong institusyon nga nagtanyag og han-ay sa livelihood ug vocational skills training. Sama sa carpentry, masonry, electrical installation, food services, sa uban pa ngadto sa mga PDL sa ibabaw sa ilang pag-access sa elementarya, junior, ug senior high school nga edukasyon. Lakip sa tertiary nga edukasyon pinaagi sa College Behind Bars Program sa elementarya, junior, ug senior high school. (TPM / SunStar Philippines)