Congressman Rama gusto’g mas bug-at nga silot alang sa mga hubog nga drayber

Nisang-at og balaudnon si Cebu City South District Rep. Eduardo “Edu” Rama Jr. nga nagtinguha sa mas estrikto nga mga lagda batok sa pagmaneho nga hubog o ubos sa impluwensya sa drugas, human sa sunodsunod nga makamatay nga aksidente sa dalan sa siyudad.
Si Rama kinsa nagsilbi nga House Deputy Majority Leader, nisang-at sa House Bill 8939 niadtong Abril 22 aron amendahan ang Republic Act 10586. Iyang gihulagway ang sitwasyon karon isip usa ka nagkagrabe nga “public health crisis” nga nalambigit sa kaluwasan sa kadalanan.
Kini nga sugyot gihimo human sa pipila ka dagkong insidente, lakip na ang kamatayon sa Sugboanong negosyante nga si Kingston Cheng sa usa ka hit-and-run sa Barangay Banilad.
Nakatala sab ang mga awtoridad og pagsaka sa mga aksidente sa lawom nga gabii ug sayo sa buntag sa mga importanteng dapit sama sa South Road Properties (SRP), lakip na ang mga bangga sa panahon sa Bag-ong Tuig ug ang makamatay nga aksidente sa Valentine’s Day diin duha ka senior citizen ang nakalas.
Ubos sa balaodnon, mas estrikto nga blood alcohol concentration (BAC) limit ang ipahamtang. Usa ka zero-tolerance policy (0.0% BAC) ang gisugyot alang sa mga bag-ohan ug propesyonal nga mga drayber, ingon man sa mga operator sa mga pampublikong sakyanan ug mga motorsiklo, samtang ang mga drayber sa pribadong sakyanan limitado ngadto sa 0.02%.
Ang maong lakang nagmando sab sa chemical testing sulod sa duha ka oras para sa mga drayber nga nalambigit sa mga aksidente nga moresulta sa pagkaangol o kamatayon. Ang mga opisyal sa pagpatuman sa balaod nga mapakyas sa pagpahigayon sa ingon nga pagsulay mahimong mag-atubang og mga silot nga administratibo.
Ang mga drayber nga modumili sa chemical testing mahimong isipon nga ubos sa impluwensya, bisan pa ang pangagpas nagpabilin nga malalis.
Gitugotan sab sa balaodnon ang mga polis nga mangayo og sample sa ginhawa gikan sa mga motorista kon adunay posibleng hinungdan sa pagkahubog o paggamit sa druga.
Lakip sa labing higpit nga mga probisyon mao ang pagpahamtang og reclusion perpetua ug multa gikan sa P700,000 ngadto sa P1 milyon alang sa driving under the influence (DUI)-related homicides nga nahimo sa gitawag nga “vulnerable zones.”
Naglakip kini sa mga lugar sa eskuylahan, ospital, merkado publiko, residensyal nga komunidad, ug uban pang mga lugar nga adunay daghang kalihukan sa pedestrian apan limitado ang imprastraktura sa pagpanalipod. / CAV