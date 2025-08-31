Congressman Rama milusad og free medical, diagnostic services

Opisyal nga gilusad sa Kongresista sa Cebu City South District nga si Congressman Edu Rama ang People’s Day+, usa ka inisyatiba sa panglawas katambayayong ang 1Life, diin libreng serbisyo sa medikal ug diagnostic ang gitanyag ngadto sa mga residente sa south district.
Ang programa, nga gisugdan niadtong Biyernes, Agusto 29, 2025, sa Barangay Labangon, nagdala sa libreng serbisyo medikal ug diagnostic direkta ngadto sa komunidad. Sulod sa unang tulo ka adlaw niini, gikan sa Agusto 29 hangtod 31, ang caravan nakaserbisyo sa duolan sa 1,000 ka mga residente.
Pinaagi sa People’s Day+, ang mga konstituente makapahimulos sa libreng konsultasyon sa doktor, blood work, urinalysis, ECG, serbisyo sa X-ray, ug usa ka bulan nga supply sa mga tambal, uban pa sa mga serbisyo sa panglawas.
Si Rama naghatag og gibug-aton nga ang programa kabahin sa iyang padayon nga paningkamot sa paghimo sa healthcare nga mas accessible sa mga tawo sa South District.
“People’s Day+ is about bringing quality health services closer to our communities,” matod niya.
Ang inisyatiba magpadayon sa pagserbisyo sa nagkalainlaing mga barangay sa South District, ug makaserbisyo kini hangtod sa 300 ka mga tawo matag adlaw. / PR