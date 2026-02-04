Connection fee sa MCWD gitinguha’ng paubsan

Gitinguha sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo nga hatagan og barato ug sayon nga koneksyon sa tubig ang mga kabos nga pamilya pinaagi sa bag-ong ordinansa.
Ubos niini, ang siyudad na ang mouna og bayad sa mahal nga connection fee sa MCWD aron makasugod na ang mga konsumidor sa pagpahimulos sa serbisyo sa tubig.
Usa ka proposed ordinance nga giulohan og “Cebu City Inclusive Water Access Program o Tubig sa Tanan,” gitinguha niini nga sulbaron ang dugay na nga dili patas nga pag-apudapod sa tubig, ilabi na sa mga komunidad nga ubos ang kita ug kadtong anaa sa mga informal settlement.
Sumala ni Konsehal Mikel Rama, ang proponent sa maong ordinansa, ang kagamhanan sa dakbayan magtukod og usa ka Revolving Water Connection Fund nga maoy moabaga sa mga connection fee ug guarantee deposit nga mahimong moabot og dul-an sa P10,000 matag panimalay.
Ang beneficiaries mobayad sa maong kantidad pinaagi sa data-data nga monthly installments sulod sa 24 ka bulan nga kolektahon dungan sa ilang bill sa tubig.
Matod ni Rama, kining ordinansa, tubag sa iyang gitawag nga poverty penalty sa pagkuha og tubig, diin ang mga pamilyang walay pormal nga koneksyon kasagaran mas dako og mabayran pinaagi sa pagpalit gikan sa mga reseller o mga water vending machine.
Ang residential rate sa MCWD nag-average lamang og kapin kon kuwang P20 matag cubic meter, samtang ang mga panimalay sa mga dapit nga wala pay agas sa tubig mobayad og doble nga pilo sa maong presyo, depende sa suplay ug lokasyon.
Gawas sa pinansyal nga tabang, ang maong balaodnon maghatag og gahom sa Kagamhanan sa
Dakbayan sa Sugbo nga mobarog isip guarantor alang sa mga koneksyon sa tubig sa mga kwalipikadong panimalay.
Tumong niini nga sulbaron ang mga legal nga kabalaka sa mga informal settlement diin ang mga koneksyon
mahimong putlon dayon kon hangyuon sa tag-iya sa yuta.
Gisugyot sab sa ordinansa ang paghimo og mga Priority Expansion Zones, diin pundukon sa dakbayan ang dili moubos sa 30 ka panimalay aron ipresentar isip usa ka demand cluster ngadto sa MCWD.
Matod sa proponent, makatabang kini aron mahatagan og rason ang pagpalapad sa mga tubo sa tubig ngadto sa mga komunidad nga wala malakip sa infrastructure planning karon.
Ang mga kwalipikadong benepisyaryo kinahanglan nga tinuod nga residente sa Dakbayan sa Sugbo, sertipikado isip indigent o low-income sa Department of Social Welfare and Services (DSWS), ug kinahanglan nga wala pay kasamtangang koneksyon sa tubig.
Lakip sab sa sugyot ang probisyon nga nagtugot sa City Treasurer sa pag-waive sa wala mabayring balanse kon ang balay sa benepisyaryo maguba tungod sa sunog, bagyo, o legal nga demolisyon.
Sa nasayran, daghan ang nagtinguha magpaestalar og linya sa tubig apan naglisod sila tungod sa kataas sa bayranan alang niini. /