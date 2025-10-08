Conor midawat sa suspensyon

Gidawat ni Conor McGregor ang 18 ka buwan nga suspensyon sa iyang pagsupak sa anti-doping policy sa UFC human siya wala nakahatag og tulo ka biological sample collections niadtong 2024, gianunsyo kini sa Combat Sports Anti-Doping (CSAD) niadtong Martes, Oktubre 7, 2025.
“McGregor missed three attempted biological sample collections within a 12-month period in 2024, “ pamahayag sa CSAD nga napatik sa Reuters.
Ang UFC athletes obligadong mohatag og insaktong impormasyon kabahin sa kon asa kini sa tanang higayon aron dali kining ma-contact sa higayon nga pangayuan og biological sample collections. / Gikan sa wires