Consolacion landfill delikado na, Cera mipasidaan

Gipadayag sa Cebu Electricity Rights Advocates (Cera) ang seryosong kabalaka mahitungod sa kahimtang sa Consolacion landfill nga ilang giingong hapit na mosulod sa usa ka “catastrophic overload” kon magpadayon ang kasamtangang kadaghanon sa basura nga gipanglabay sa lugar.
Sumala kang Cera Convenor Nathaniel Chua, human sa makapasubo nga landslide sa Binaliw landfill niadtong Enero 8, 2026, klaro na nga delikado na sab ang sitwasyon sa Consolacion.
Ang maong pasilidad gitumbok nga posibleng maabot ang labing taas nga kapasidad niini sayo pa sa tunga-tunga sa 2026.
Karon, kapin sa 1,000 tonelada sa basura matag adlaw gikan sa Cebu City, Mandaue City, ug Lapu-Lapu City ang gi-divert padulong sa Consolacion.
Tungod niini, nipahimangno ang Cera nga ang landfill paspas nga nagkaduol sa “danger zone” ug posibleng mag-atubang sa sama nga geotechnical instability nga hinungdan sa trahedya sa Binaliw.
Giingon sa grupo nga nag-atubang karon ang Metro Cebu og duha ka krisis nga mao ang posible nga environmental collapse tungod sa sobra nga basura ug grabe nga kakulang sa kuryente.
Matod pa sa Cera, ang waste crisis hugot nga nalambigit sa energy crisis sa probinsiya.
Gipasabot sa Cera nga ang power reserve sa Cebu kanunay nga moubos sa 200 megawatts nga safety buffer nga nagbilin sa power grid nga dali maapektuhan.
Bisan pa man og gi-promote ang Waste-to-Energy (WTE) technology isip solusyon sa basura ug kuryente, giingon sa grupo nga ang WTE kinahanglan tan-awon isip supplementary power lamang ug dili hulip sa dagkong kasaligan nga baseload energy sources.
Dugang pa, tungod sa kasamtangang kadaghanon sa basura, taas nga patong sa landfill ug sobra nga moisture saturation gikan sa miaging mga ulan diin nisamot ang risgo sa landslide ug structural failure sa Consolacion site.
Gipasiugda sa Cera nga ang lig-on ug 24/7 nga baseload power maoy kritikal sa padayon nga paglambo sa ekonomiya sa Cebu sa 2026.
Sigon nila nga ang pagsalig sa “imported” nga kuryente pinaagi sa submarine cables, nagbutang sa probinsiya sa peligro sa kanunay nga “Yellow Alerts” ug problema sa grid stability.
Tungod niini, nanawagan ang Cera sa Department of Energy (DOE) nga paspas nga i-fast-track ang pagtukod sa mga baseload power plants nga adunay kapasidad nga 100 megawatts pataas, nga ibutang mismo sa Cebu Island aron mahimong lig-on nga “spine” sa power grid sa probinsiya.
Sumala sa grupo, kon walay dali ug konkretong aksiyon, posibleng mosunod ang Consolacion landfill sa parehas nga trahedya nga nasinati sa Binaliw nga usa ka hulga nga dili na unta angay pa masinati sa katawhan sa Metro Cebu. / PR