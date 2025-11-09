Construction materials singgit sa mga biktima sa bagyo nga nawad-a’g balay

Gatusan ka mga panimalay sa tibuok Sugbo nagpabilin nga naguba unom ka adlaw human naigo ni Bagyong Tino ang probinsya.
Sa Dakbayan sa Talisay, daghang mga residente ang nagpadayon sa pagpuyo sa mga evacuation center samtang naghulat nga mahawanan sa mga otoridad ang lugar nga ilang gipuy-an nga napuno sa gipang-anod nga mga butang (debris) og lapok.
Si Eugenia Alcurin, usa ka residente sa Purok Chicos, Barangay Lawaan, Talisay City, miingon sa SunStar Cebu nga ang iyang balay usa sa grabeng naapektuhan sa pag-awas sa sapa sa Mananga atol sa bagyo.
Matod niya nga ang ilang gikinahanglan karon construction materials aron makatukod pag-usab og balay.
Gipaambit niya nga samtang nag-apod-apod ang ilang barangay og relief goods sama sa bugas, de lata nga pagkaon, ug noodles, daghang mga balay sa ilang lugar ang hingpit nga naanod sa baha.
Laing survivor, si Crisostomo Alejado, niingon sa usa ka lahi nga interbyu nga ang iyang balay og mga kabtangan sa Sitio Isla Verde, Barangay San Isidro, Talisay City, lakip sa naanod sa baha.
Dugang pa niya nga ang iyang pamilya anaa karon nangatulog sa daplin sa dan.
Ang mga piraso nga plywood maoy ilang gihapin sa pagkatug. Matud niya nga naghulat na lang sila og tabang gikan sa gobyerno aron makatukod pag-usab. / DPC