Construction worker gidunggab sa foreman

Nagtingkagol sa bilanggoan ang usa ka foreman human giingong nanunggab sa iyang construction worker tungod sa ilang panaglalis sa trabaho mga alas 9 pasado sa gabii niadtong Oktubre 23, sud sa usa ka construction site sa may Barangay Armeña, lungsod sa Malabuyoc.
Giila ang 51 anyos nga suspek nga si alyas Roger, minyo ug lumolupyo sa Barangay Dawis, Bayawan City, Negros Oriental.
Nalandig sa Malabuyoc District Hospital ang biktima nga si alyas Omar, 30, dunay live-in partner ug residente sa Barangay Lamugong, Manjuyod, Negros Oriental.
Kini human nakaangkon og samad dinunggaban sa wa nga bahin sa dughan.
Subay sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, pagka-buntag pa lang sa adlaw sa hitabo, ang duha nagsugod na og lalis apan na-settle ra kini sa ilang engineer.
Nianang pagka-gabii, ang biktima nag-inom kauban ang iyang mga higala sud sa ilang bunkhouse dihang naabot ug nisagol kanila ang suspek nga hubog na daan.
Matud pa nga ang biktima ug suspek nagkasumpaki na usab mahitungod sa palisiya sa ilang trabaho nga wa gibutyag kung unsa kini partikular.
Sanglit puros nakainom, nidako ang ilang panaglalis og kalit nga mikuha og hinagiban ang suspek og gidunggab ang biktima.
Ang suspek nasikop ra usab dayon human gi-report ang maong insidente sa kapulisan. Kasong frustrated homicide ang atubangon sa dinakpan. / JDG