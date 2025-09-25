Construction worker nagbitay sa backhoe

Patay na nga napalgan ang usa ka 20-anyos nga ulitawo sulod sa bodega nga iyang gitrabahuan sa President Quirino Street, Barangay Kasambagan, Cebu City, alas 6:00 sa buntag, Septiyembre 25, 2025, kinsa gituohan nga nagkutlo siya sa iyang kinabuhi.
Ang biktima usa ka truck boy sa usa ka construction company ug lumad nga taga Barangay Timobo, Danao City, nakit-an nga nagbitay sa backhoe sud sa bodega.
Nagdalidali og tawag og tabang ang kauban sa biktima dihang dako ang iyang kakugang nga nakita ang iyang katupad sa pagkatulog nga wala nay kinabuhi.
Matod sa kauban, natingala na lang siya nga wala na ang biktima sa iyang tupad sa dihang paingon na unta siyang maligo.
Apan pag-adto niya sa bodega, nakit-an niya ang biktima nga nagbitay na sa backhoe ug wala na’y kinabuhi.
Nasayran nga ang biktima nga duha pa ka semanang gibalhin sa maong bodega human gidestino gikan sa construction site sa Consolacion.
Nag-post pa ang biktima sa iyang social media account aron manamilit sa iyang pamilya sa wala pa siya magpakamatay.
Sumala sa iyang post, “Sa akong ginikanan dii diha unta magmalipayon mo kay ako gusto na kong mopahuway unta amping mo kanunay ma, ug pa sa akong mga igsuon dii unta ok ramo mao ra na good bless.”
Gituohan sa mga kaubanan nga aduna kini problema sa pamilya ingon man sa iyang hinigugma tungod kay bag-o lang siyang gibuwagan. / JDG