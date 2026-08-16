Construction worker nakuhaa’g P1.3M shabu sa Tagbilaran City

Usa ka construction worker ang naposasan human nakuhaan og kapin sa P1.3 milyones nga balor sa illegal nga drugas atol sa buy-bust alas 9:28 sa hapon, Sabado, Agusto 15, 2026 sa Purok 7, Mahogany Street, Barangay Mansasa, Tagbilaran City, Bohol.
Ang suspek giila nga si Saniel Sepe, 47, alyas “Ambo”, construction worker nga taga Purok 4, Barangay Mansasa.
Nakuha sa mga operatiba ang duha ka dagkong putos sa gituohang shabu nga motimbang sa 204.8 nga dunay standard drug price nga P1,392,640.
Lakip sa nasakmit sa mga personahe sa Tagbilaran City Police Sation ang usa ka cellphone nga gigamit sa illegal nga negosyo.
Ang mga nakuha nga ebedensya giduso na sa PNP Forensic Unit sa Bohol Police Provincial Office.
Ang buy-bust gipahigayon sa Drug Enforcement Unit sa Tagbilaran City Police Station sa pagpangulo ni Police Lieutenant Greg Reyes ubos sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy.
Base sa gihimong background investigation, makabaligya si Saniel og 1 ka kilo nga shabu matag buwan gikan sa iyang supplier.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspek. / AYB