Construction worker nakuryentehan, patay

Patay ang usa ka construction worker human nakuryentehan alas 12:02 sa udto, Huwebes, Hulyo 2, 2026, sa Sityo Cornerian, Barangay Cogon, Lungsod sa Compostela.
Ang biktima giila nga si Rhenell Andogan Daclan, 25, taga Sityo Liberty, Barangay Quiot, Dakbayan sa Sugbo.
Ang Compostela Municipal Police Station unang nakadawat og tawag sa telepono gikan sa guwardiya sa Danao City District Hospital aron ipahibalo nga dunay lalaki nga nakabsan sa kinabuhi human nakuryentehan.
Dali nga niresponde ang mga polis sa dapit diin nahitabo ang insidente ug ilang nakuhaan og pamahayag ang unom ka kauban niini nga mga construction worker.
Gitug-an sa mga saksi nga samtang nag-lunch break sila sa bunkhouse, nikuha og extension wire ang biktima aron paandaron ang ceiling fan samtang nagtiniil. Apan sa dihang nipatong ang biktima sa puthaw ug nigunit sa wire, natunong kini sa napanit nga bahin hinungdan nga kalit lang siyang nikirig. Tungod sa kakusog sa kuryente, nawad-an og panimuot ang biktima ug nakaangkon og mga paso sa kalawasan.
Gipawong dayon sa iyang mga kauban ang circuit breaker ug gidali pagdala ang biktima sa Danao City District Hospital, apan gideklara kini nga dead on arrival. / AYB