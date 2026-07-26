Construction worker nanumbag og parking attendant, gidakop

agpahuwas sa kahubog sa prisohan ang usa ka construction worker human niini gisumbag ang usa ka parking attendant sulod sa usa ka KTV bar sa Sitio Panagdait, Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo, alas 2:30 pasado sa kadlawon, Domingo, Hulyo 26, 2026.
Giila ang suspek nga si alyas "Barry," 36, residente sa maong dapit. Samtang ang biktima nga nakaangkon og mga bun-og sa nawong giila nga si alyas "Joe," 37, usa ka parking attendant nga taga Barangay Lorega San Miguel, Dakbayan sa Sugbo.
Subay sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, giingong kalit lang gisumbag ni Barry si Joe sa walay igong hinungdan, hinungdan nga gidala ug gidakop ang suspek sa nitubag nga mga otoridad.
Apan sa habig sa suspek, gipadayag niini nga igo ra siyang nagdepensa sa iyang kaugalingon human siya kalit nga gipaak ni Joe sa kamot nga miresulta sa pagkasamad niini.
Dugang ni Barry, nagkalahi sila og lamesa ug mga kauban nga nag-inom ug nanganta niadtong higayona. Gawas sa pagpaak, gihulagway usab sa suspek nga bastos ug samokan ang nilihokan sa biktima tungod sa kahubog.
Gitanggong na karon sa Mabolo Police Station ang suspek nga posibleng mag-atubang og kasong Physical Injury. /JDG