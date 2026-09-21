Construction worker nasikop sa kawat, nakuhaan pa'g shabu

Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 21-anyos nga construction worker samtang nangawat og wire sa kuryente ug nakuhaan pa og gidili nga drugas niadtong Lunes sa buntag, Septiyembre 21, 2026, sa Dakbayan sa Mandaue.
Ang suspek giila nga si Alando Esguerra Daclan, nagpuyo sa Pier 4, Barangay Carreta, Siyudad sa Sugbo. Nadakpan siya mga alas 7:30 sa buntag sa center island sa Ouano Avenue, Barangay Subangdaku sa hiniusang pwersa sa City Mobile Force Company ug Safety Maintenance Area Response Team.
Nakuha gikan kaniya ang gibanabanang 100 ka metros nga THHN 2.0 electric wire nga nagkantidad og P10 mil nga gipanag-iya sa Zlrej Trading Construction Corporation.
Atol sa pagrekisa kaniya, nakuhaan pa si Daclan og usa ka pakete sa gituohang shabu.
Niangkon si Daclan sa pagpangawat ug sa paggamit og drugas, apan niinsistir siya nga dili siya ang nagpasiugda sa maong krimen.
“Dili gyud nako tuyo nga mangawat,” matod pa ni Daclan.
“Ang akong kuyog maoy nagdani kanako nga mokuyog kaniya. Kagabii, nakita nako nga nakatigom na siya og duha ka sako sa giputol nga mga wire gikan sa maong lugar.”
Pasakahan si Daclan og kasong Theft, samtang padayon pa nga gipangita sa kapulisan ang iyang kuyog nga nakadagan. / ABC