Construction worker nga gipasanginlan nga nangawat og electrical wires, sikop

Nagtingkagol sa selda sa Mabolo Police Station ang usa ka construction worker human gipasanginlan nga nangawat og mga electrical wire sa usa ka beauty clinic sa L. Tudtud Street, Barangay Mabolo, ning dakbayan niadtong Hunyo 28, 2026.
Giila ang suspek nga si Angelito, 40 anyos, minyo, residente sa Lower Carreta, Cebu City.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, matod pa nga nasakpan sa guwardiya si Angelito nga nanguha og 4.5 ka metros nga electrical wires nga nagkantidad og P306, ug laing walo ka metros nga duplex wire nga nagkantidad og P800. Apan sa pakighinabi sa SuperBalita Cebu, hugot nga gihimakak sa suspek ang maong pasangil.
Matod niya, iyaha ra nga naagian ang maong mga wire nga nagkatag sa gawas sa clinic samtang naglakaw siya paingon mopauli.
Natingala na lamang si Angelito nga gisundan siya sa guwardiya sa clinic ug gipasanginlan nga maoy nanguha sa maong mga wire.
Gidala ang suspek sa Mabolo Police Station diin pormal na siyang gipasakaan og kasong pagpangawat sa tag-iya sa maong establisamento. / JDG