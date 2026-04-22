Container ship gitirahan sa Iran sa kadagatan sa Oman

Usa ka container ship ang gipusil sa usa ka Iranian gunboat sa kadagatan sa Oman sa Miyerkules, Abril 22, 2025, diin nadaot ang "bridge" (control room) sa barko, sumala sa report sa United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).
Ang kapitan sa barko nitaho nga usa ka gunboat nga gituohang konektado sa Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran ang niduol ug kalit og namusil nga walay gipagawas nga distress signal o bisan unsang pasidaan pinaagi sa VHF radio.
Luwas ra hinuon ang tanang crew sa barko, apan ang pag-atake nagbilin og dakong danyos sa bridge sa maong barko, dugang sa report.
Wala sab nahitabo nga sunog o kadaot sa palibot.
"The situation continues to be volatile. Ships should take maximum caution and not take risks without security guarantees," matod sa tigpamaba sa International Maritime Organization sa usa ka pamahayag niadtong Lunes. / Xinhua