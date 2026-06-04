Container van ‘wa mataro’g’ kaw-it nabuwag sa tractor

Nalimbuwad ang container van nga puno sa plywood sa dihang nabuwag gikan sa gikargahan nga prime mover truck niadtong kadlawon sa Hunyo 4, 2026, sa Juan Luna Street, Barangay Mabolo, Dakbayan sa sugbo.
Giila ang drayber sa trak nga si Ronald Rondina, 43, taga Lungsod sa Medellin, kasamtangang nagpuyo na sa Siyudad sa Danao.
Nasayran nga kauban ni Rondina ang iyang truck helper niadtong higayona, gikan sa ilang opisina sa Barangay Mabolo ug padulong sa Catarman, Lungsod sa Liloan aron mag-deliver sa maong mga plywood.
Sumala sa drayber nga pag-abot sa nahitabuan, natingala siya nga nigaan ang dagan sa truck ug nadiskubrehan nga natangtang ug nabuwag na diay ang container van ug natumba sa karsada.
Gituohan ni Rondina nga posibleng niluag o wala matarong og lock ang kaw-it nga nagsumpay sa container van ngadto sa tractor hinungdan nga natangtang sa dihang niliko.
Maayo na lang nga wala makaangin sa ubang motorista ang maong insedente. / JDG