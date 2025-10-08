Content creator gidakop sa NBI nagbugalbugal ni PBBM

Gidakop sa National Bureau of Investigation – Cybercrime Division (NBI-CCD) ang usa ka content creator sa Pagadian City niadtong Oktubre 7, 2025, tungod sa kasong Inciting to Sedition ubos sa Article 142 sa Revised Penal Code, may kalambigitan sa Republic Act No. 10175 (Cybercrime Prevention Act of 2012).
Ang pagdakop gumikan sa usa ka malisyusong Facebook post sa usa ka user nga giila nga si Mike Romero.
Ang maong post nakakuha og atensyon sa social media tungod sa iyang caption nga “Headshot” kauban ang hulagway ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nga gipatungan og pula nga pana.
Daling naglusad og imbestigasyon ang mga ahente sa NBI-CCD. Pinaagi sa cyber patrolling, naila ang tawo nga responsable sa post.
Niadtong Oktubre 6, 2025, niadto ang mga ahente sa NBI-CCD sa Pagadian City alang sa hot pursuit operation.
Sa hiniusang operasyon kauban ang mga ahente sa NBI-Pagadian District Office (NBI-Pagdo), nagpahigayon sila og surveillance nga malampusong nakatultol sa pinuy-anan sa subject.
Pagka Oktubre 7, 2025, sa dihang gisukna, giangkon ni Romero nga siya ang tag-iya sa Facebook account nga “Mike Romero.”
Human sa iyang pag-angkon, gidakop dayon siya sa mga ahente sa NBI ug gipahibalo sa iyang constitutional rights.
Gidala si Romero sa opisina sa NBI-CCD sa Pasay City alang sa standard booking procedures.
Gidayeg ni Director Santiago ang mga ahente sa
NBI-CCD ug NBI-Pagdo sa ilang malampusong operasyon.
Iya sab nga giawhag ang publiko nga gamiton ang social media sa responsable nga paagi ug likayan ang pag-post og malisyusong content. / PR