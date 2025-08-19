Content creators, digital platform gisudlan na sa Skin Magical

Ang beauty products sa nasod nga naila sa ilang ka-affordable ug epektibo - Skin Magical nisaulog sa ilang ika-10 tuig anibersaryo nga yano lang gisugdan apan nahimo na karong “leader in skincare."
Gisudlan sa maong brand ang digital platform diin gawas sa celebrities nga ilang brand endorser, ang ilang reseller nagsilbi sab nga content creators ug community connectors aron mas mapalapdan ang ilang market.
Human sa pag-abli sa unang tindahan niadtong Enero 24, 2016, nisikat dayon ang ilang Rejuvenating Set ug hangtod ning tuiga padayon nga lig-on ang ilang produkto.
Matod pa ni Ghie Pangilinan, CEO sa Skin Magical nga gikan sa tradisyonal nga negosyo nga nagsalig sa bulk distribution, franchise system, ug reseller networks, gisudlan sa kompanya ang digital platform.
“Sanay kami sa face-to-face, sa dealers, sa volume. Pero nung nakita namin na nag-iiba na ang market — ang bilis ng trend, lahat online — alam naming kailangan naming matutong mag-adjust,” matod pa ni Pangilinan.
Nagpadayon ang Skin Magical sa paglambo ug pabilin nga matinud-anon sa misyon niini: Ang paghatag og epektibo ug abot-kaya nga skin care alang sa matag Pilipino. / PR