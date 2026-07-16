Converge, Blackwater liderato ang tinguha

Mga duwa karon:
5:15 pm- Converge batok Macau
7:30 pm- Blackwater batok Magnolia
Mosuway pagkuha’g bahin sa liderato sa ilang tagsatagsa ka grupo ang Converge FiberXers ug Blackwater Bossing sa ilang pagpakigbatok og lainlaing kontra karong Biyernes, Hulyo 17, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Ang FiberXers makigbatok sa guest squad Macau Giant Pandas sa premirong duwa samtang ang Bossing makigpinaksitay sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots sa main game.
Ang FiberXers nga gikan sa makutas nga kadaugan batok sa Terrafirma Dyip, 105-103, niadtong Miyerkules, Hulyo 15, adunay 2-0 nga kadaugan samtang ang Giants Pandas adunay 0-2 nga rekord.
Kon modaog ang FiberXers karon, hayan makig-uban siya sa NLEX Road Warriors sa liderato sa Group A.
Batok sa Giant Pandas, dili ikalimod nga dako og bintaha ang puwersa sa FiberXers apan bisan pa niini, giklaro ni FiberXers coach Dennis Pineda nga dili sila molugak bisan gamay.
“Same thing, we have to prepare. In this kind of league hindi naman po tayo pwedeng magtiwala. Even if I have this kind of set-up, mga bata, kailangan pa rin hong pinaghahandaan every opponent,” matod ni Pineda nga napatik sa www.pba.ph.
Gitataw ni Pineda nga daghan pang adjustments ang kinahanglan nilang buhaton hilabi na kabahin sa ilang import nga si Jalen Hudson kinsa igo lang nimugma og duha ka puntos sa ilang kadaugan batok sa Bossing.
“I wouldn’t say back to the drawing board, but we’ll figure some stuff out. We’ll try to get some more movements, more continuity and we’ll be fine,” dugang ni Pineda.
Angayan sab gyud magmatngon ang FiberXers gumikan kay gilaumang adunay bag-ong upat ka mga magduduwa ang Giant Pandas nga mokombati ning sangkaa.
Sa laing duwa, ang Bossing puno sa kadasig nga mokombati sa Hotshots gumikan kay nasubhan sila og dakong kadaugan batok sa Rain or Shine Elasto Painters, 131-106.
Kon modoag ang Bossing karon, hayan makigbahin sila sa Phoenix Super LPG Fuel Masters sa Group B.
Ang Hotshots mosuway pagbangon human sila nasubhan og kapildihan batok sa Fuel Masters, 86-98. / ESL