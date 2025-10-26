Converge nagkainit sa PBA Season 50

Nagpadayon ang nindot nga duwa sa Converge FiberXers ug gipaluhod ang Phoenix Super LPG Fuel Masters, 128-114, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup Sabado sa gabie, Oktubre 25, didto sa Ynares Sports Center, Antipolo.
Ang sensational rookie nga si Juan Gomez de Liano maoy nangulo sa FiberXers pinaagi sa iyang 19 puntos ug 12 rebounds, samtang lima sa iyang teammates ang nakabuhat og double-digit sa scoring.
Nisaka sa 3-1 (win-loss) record ang FiberXers ug nitabla sa TNT Tropang Giga ug Magnolia Hotshots sa ibabaw sa team standings human sa duha ka duwa niadtong Sabado.
Niamot si Alec Stockton og 22 puntos, nidugang si Justin Arana og 17 puntos, si Justin Baltazar nitunol og 13 puntos ug 12 rebounds, si Schonny Winston nihatag og 17 puntos ug pito ka assists ug si MJ Garcia nitampo og 11 puntos para sa FiberXers.
"We stuck to the system and we stuck with the game plan, and we got the 'W,” saysay ni Stockton.
Ang pildero nga Phoeni gitimon nila Jason Perkins (27 puntos), Ricci Rivero (23) ug Kai Ballungay (21).
Sa laing bahin, giguba sa Magnolia ang pormada sa Terrafirma Dyip, 104-93, sa first game sa double-header.
Ang beterano nga si Marck Barroca maoy nagdala sa salida sa Magnolia pinaagi sa iyang 17 puntos ug ang perpekto nga 8-for-8 nga field goal percentage.
"Siguro 'yung mentality naming na kailangan naming manalo whatever it takes kasi nga we need to bounce back hard sa game na ito," matod ni Barroca nga mibuhat og 11 puntos sa final quarter. / RSC