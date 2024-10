Converge nakignegusasyon na ni Rosario

Nakauna na og usa ka tikang ang Converge FiberXers kabahin sa inilugay nga makakuha sa serbisyo ni Troy Rosario, kinsa usa na ka unrestricted free agent sa Philippine Basketball Association (PBA).

Wala’y giusik nga oras ang Converge management ug nakignegusasyon dayon kini sa kampo ni Rosario.

Gitataw sa Converge nga ning puntoha, ang pagkuha sa 6’7” nga kanhi sakop sa Blackwater Bossing maoy ilahang prayoridad.

Matod sa usa ka tinubdan, mismong si Converge team manager Frank Lao maoy nakigsabot ni Rosario.

“Nag-usap na si boss Frank (Lao) at si Troy. Now, we’re just waiting for the other aspect of the negotiations. But we’re excited,” matod sa usa ka Converge insider nga napatik sa www.spin.ph.

Determinado ang Converge nga palabwan ang bisan unsa nga tanyag nga madawat ni Rosario gikan sa laing teams nga ningpadayag sa ilang intensyon nga naglakip sa San Miguel Beermen, Brgy. Ginebra Gin Kings ug ang kanhi teams ni Rosario nga mao ang Bossing ug TNT Tropang Giga.

“No one’s rushing but this is part of our priorities now, the negotiations with Troy,” dugang sa tinubdan.

“It’s up to Troy. We already told him our plans for him and for this young team. He’ll have a major role in the team’s bid to win our first-ever championship and hopefully it will come the soonest.”

Kon makuha sa FiberXers si Rosario, hayan makonsiderar nga usa sila sa labing kahadlukang puwersa sugod sa umaabot nga Commissioner’s Cup hilabi na kay moduwa na sa team ang No. 1 overall pick sa niaging rookie draft nga si Justine Baltazar. / ESL