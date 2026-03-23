Converge, Rain or Shine posible moapil sa EASL

Abli ang kadagkuan sa East Asia Super League (EASL) sa idya nga adunay laing teams sa Philippine Basketball Association (PBA) ang mosalmot sa torneyo sa ugma damlag.
Hinuon, gipasabot ni EASL CEO Henry Kerins nga tukion pa kini sa board.
Si PBA board chairman Ricky Vargas maoy nibuhi ning maong ideya ug iyang gihisgutan ang Converge FiberXers ug Rain or Shine Elasto Painters nga posibleng makarepresentar sa PBA.
Sa tulo ka seasons sa EASL, ang teams nga nakarepresentar sa PBA mao ang San Miguel Beermen, TNT Tropang 5G ug Meralco Bolts.
Wala’y bisan usa niini ang nakasulod sa playoffs.
Ang ubang mga liga sa laing nasod nga adunay miyembrong teams sa EASL mao ang B.League sa Japan, Korean Basketball League, P. League+ sa Taiwan ug nangapil na sab sa torneyo ang Hong Kong Eastern, Macau Black Bears, ug ang labing bag-o nga The League sa Mongolia. / ESL