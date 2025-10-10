Converge-Titan Ultra trade wa aprubahi sa PBA

Wala aprubahi sa Philippine Basketball Association (PBA) ang trade negotiation sa Converge FiberXers ug bag-ong miyembro Titan Ultra Giant Risers nga naglambigit sa katungod ni Dave Ildefonso.
Sa nilabay nga duha ka mga semana, nagkauyon ang duha ka mga kampo sa usa ka kasabutan diin ihatag sa Giant Risers ang ilang katungod kang Ildefonso ngadto sa FiberXers baylo ni rookie Kobe Monje ug 2027 first-round pick.
Apan alang sa five-man trade committee, dili balanse ang kasabutan ug kinahanglang adunay idugang ang FiberXers.
“Nakukalangan pa. Nagpapadagdag sa Converge,” matod sa usa ka kasaligang tinubdan nga napatik sa Spin.ph.
Nasawo sa Giant Risers ang katungod kang Ildefonso human nila napalit ang prangkisa sa NorthPort Batang Pier, nga maoy nagkuha kang Ildefonso isip No. 5 overall pick sa niaging Season 49 rookie draft.
Wala nipirma og kontrata si Ildefonso sa NorthPort ug mas gipili niini nga moduwa sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) ubos sa kampo sa Abra Solid North Weavers, nga mas dako og tanyag.
Hinuon, kon makadesisyon si Ildefonso nga mobalik sa PBA, ang Giant Risers mao gihapon ang adunay katungod kaniya.
Gusto unta apason sa Giant Risers ang presyo ni Ildefonso apan nagapos pa kini sa duha ka mga tuig nga kontrata nga iyang gipirmahan sa Abra. / ESL