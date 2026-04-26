Cook nanagpa sa kapuyo nga nakigdug og panday, gidakop

Prisohan ang gipadulngan sa usa ka 38-anyos nga lalaki human niya nasagpaan ang iyang live-in partner nga naabtan niyang nakigdulog sa iyang kaila nga panday niadtong kaadlawon sa Sabado, Abril 25, 2026, sa Barangay Kinasang-an, dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila nga si alyas Jessie, residente sa maong dapit ug nagtrabaho isip chief cook sa usa ka catering service sa Dakbayan sa Talisay.
Kasamtangan kining dili makatrabaho human nabalhog sa Inayawan Police Station.
Ang mireklamo mao ang iyang kapuyo nga si alyas Jenny, 39 anyos ug kanhi sales lady.
Sa inisyal nga imbestigasyon, nagpakitabang si Jenny sa kapulisan tungod sa giingong pagpangulata kaniya ni Jessie nga niresulta sa mga bun-og sa iyang nawong samtang didto siya sa balay sa iyang ig-agaw.
Sa pakighinabi sa kapulisan, niangkon si Jessie sa pagsagpa sa iyang kapuyo.
Matud niya, wala na niya makontrolar ang iyang gibati human niya naabtan ang babaye nga nakigtanday ug nakigdug sa laing lalaki.
Nangatarungan si Jessie nga hinay ra ang iyang pagsagpa ug dala kadto sa grabeng kahiubos ug kalagot.
Nadiskubrehan pa nga ang lalaki nga kauban ni Jenny mao diay ang kanhi panday sa ilang balay nga iyang gipahunong sa trabaho kaniadto tungod sa dili maayong agi.
Gibutyag ni Jessie nga duha na ka gabii nga wala mouli si Jenny sa ilang balay human sa ilang panag-away mahitungod sa kwarta nga nahanaw lang, nga unta gamiton sa pagpataod sa ilang pultahan.
Sulod sa hapit 20 ka tuig nilang panagpuyo ug bisan pa sa ilang duha ka anak, wala nagdahom si Jessie nga mabuhat kini kaniya ni Jenny.
Matud niya, wala gayod niya pasagdi ang iyang pamilya samtang siya nanarbaho.
Sa pagkakaron, nakadesidir si Jessie nga kon makagawas na siya sa prisohan, andam na siyang makigbulag ni Jenny apan iyang gipaniguro nga padayon gihapon ang iyang paghatag og sustento alang sa ilang mga anak. / JDG