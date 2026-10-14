Cooper mahimong lider sa Mavericks

Nagsubay ang 19-anyos nga si Cooper Flagg sa saktong dalan aron mahimong lig-on nga lider sa Dallas Mavericks sa umaabot.
Mao kini ang gipadayag sa pambatong beterano sa Mavericks nga si Kyrie Irving kinsa wala nakaduwa sa tibuok rookie season ni Flagg kay nagpaalim sa iyang angol (torn left ACL).
Karon nga hingpit nang naalim ang angol ni Irving, nagpanikad na siyang makig-uban ni Flagg sugod sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).
“He’s going to lead this franchise into the future,” matod ni Irving. / Gikan sa wires