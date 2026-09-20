Coordinator ug 2 ka usher sa swertres, gidakop sa Balamban

Wala mosaler ang ka-idlas sa usa ka coordinator ug duha ka usher sa swertres human sila napusasan sa hiniusang pwersa sa kapulisan sa operasyon batok sa ilegal nga sugal sa Barangay Baliwagan, lungsod sa Balamban niadtong Biyernes sa gabii, Septiyembre 18, 2026.
Gikustodiya karon sa Balamban Police Station ang tulo ka mga suspetsado nga mag-atubang og kasong kalapasan sa Republic Act No. 9287 (An act increasing the penalties for illegal numbers games).
Giila sa kapulisan ang coordinator nga si alyas "Liza," 40, minyo; ug ang usher nga si alyas "Rose," 39, dalaga, nga pulos nagpuyo sa nahisgutang barangay. Nadakpan usab sa laing operasyon sa maong lungsod ang ikatulong suspek nga usher usab nga giilang si alyas "Lito," 58, minyo, ug molupyo sa Barangay Pondol.
Ang malampusong operasyon gihimo sa alas 8:50 sa gabii sa unang duha ka suspek, samtang nasikop si alyas "Lito" mga alas 7:00 sa gabii sa samang adlaw. Kini gipangulohan ni Major Ian Macatangay, hepe sa Balamban Police Station, uban sa iyang mga personahe ug sa Regional Intelligence Division (RID 7) sa Police Regional Office (PRO 7).
Narekuber gikan sa posisyon ni alyas "Liza" ang usa ka tally sheet, P500 nga cash ug ubang mga paraphernalia sa swertres. Samtang nakuha sab kang alyas "Rose" ang P500 nga cash ug uban pang gambling paraphernalia. Gikan usab kang alyas "Lito", narekuber ang P200 nga cash nga gituohang halin sa sugal ug mga gamit sa swertres.
Sumala ni Major Macatangay, subsob ug hugot ang ilang kampanya batok sa swertres sa ilang lungsod isip pagtuman sa direktiba sa ilang labaw, hinungdan nga ubay-ubay na ang ilang nangadakpan. / GPL